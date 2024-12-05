Росгвардия изъяла 57 килограммов мефедрона у жителя Ижевска

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У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе.
Также им был оборудован тайник в лесном массиве. Там росгвардейцы обнаружили множество свертков с запрещенным синтетическим веществом. Начато уголовное производство.
Похожий случай произошел в конце ноября, когда полиция совместно с Росгвардией задержали на даче под Дмитровом 34-летнего жителя Королева. В лаборатории обнаружили вещество и отдали экспертам. Выяснилось, что речь идет о мефедроне, общим весом свыше четырех килограммов. По словам задержанного, он собирался сбывать наркотики при помощи закладок.
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Никита Кротов