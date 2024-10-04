Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Перми

На Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.