Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Перми

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После пожара на нефтебазе в Перми на площади 10 квадратных метров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Об этом проинформировала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара.
Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что его специалисты отреагировали на информацию о пожаре нефтепродуктов на территории общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаслоресурс» в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшими жилыми районами.
Помимо этого, стало известно, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.
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В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»
Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что его специалисты отреагировали на информацию о пожаре нефтепродуктов на территории общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаслоресурс» в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшими жилыми районами.
«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, стало известно, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.
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Дарья Осипова