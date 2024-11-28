Волонтер: студентку из Подмосковья обнаружили в 62 километрах от дома

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Студентку из подмосковной Ивантеевки, которая отправилась на учебу в Королев, обнаружили лежащей на снегу в 62 километрах от дома, пишет Msk1.ru, ссылаясь на волонтеров.
По информации журналистов, студентка должна была встретиться в Болшево с подругами. Перед этим отряд «ЛизаАлерт» сообщал о поисках 18-летней Ксении Еловых, пропавшей в Пушкинском округе.
О пропаже полицейским заявила ее мама. Женщина указала на активность аккаунтов девушки в социальных сетях все это время.
Также уточнялось, что студентку видели у СНТ «Звездочка-2», откуда она пошла к лесополосе, добавили очевидцы.
Следствие ситуацию не прокомментировало.
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О пропаже полицейским заявила ее мама. Женщина указала на активность аккаунтов девушки в социальных сетях все это время.
Также уточнялось, что студентку видели у СНТ «Звездочка-2», откуда она пошла к лесополосе, добавили очевидцы.
Следствие ситуацию не прокомментировало.
Читайте также:
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Никита Кротов