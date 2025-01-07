SHOT: в банке Германии захватили заложников

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Захват заложников в банке произошел на территории Германии, передает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный с утра ворвался с ножом в отделение Volksbank в баварском Римбахе. В заложниках как минимум один человек — женщина. В местной полиции добавили, что на месте находится спецназ. Проезд по городу закрыли.
Перед этим стало известно об ограблении квартиры российской певицы Юлии Паршуты в центре Москвы. Как уточнил Telegram-канал 112, инцидент произошел, когда исполнительницы не было дома. Преступники попали в жилье звезды, а затем вскрыли сейф при помощи отверток и ножей. Украдены деньги и украшения. Следователи разбираются в деталях произошедшего.
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Никита Кротов