Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ SHOT: в банке Германии захватили заложников

SHOT: в банке Германии захватили заложников

Фото: istockphoto/Jub Job

Фото: istockphoto/Jub Job

Захват заложников в банке произошел на территории Германии, передает Telegram-канал SHOT.


Неизвестный с утра ворвался с ножом в отделение Volksbank в баварском Римбахе. В заложниках как минимум один человек — женщина. В местной полиции добавили, что на месте находится спецназ. Проезд по городу закрыли.

Перед этим стало известно об ограблении квартиры российской певицы Юлии Паршуты в центре Москвы. Как уточнил Telegram-канал 112, инцидент произошел, когда исполнительницы не было дома. Преступники попали в жилье звезды, а затем вскрыли сейф при помощи отверток и ножей. Украдены деньги и украшения. Следователи разбираются в деталях произошедшего.

Читайте также:

В Уфе крупного ресторатора подозревают в растлении 3-летней дочери: что сделал бизнесмен и в чем его обвиняет жена

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае — МЧС

Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
#мир
#германия
#криминал
#заложники
#банки
#новости
#фрг
В Уфе крупного ресторатора подозревают в растлении 3-летней дочери: что сделал бизнесмен и в чем его обвиняет жена
07 января 2025, 12:49

Игорь Баринов (Фото: соцсети)

Известного ресторатора Уфы Игоря Баринова подозревают в растлении собственной трехлетней дочери. Заявление в полицию подала жена бизнесмена Алена. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а следователи ищут доказательства его вины. Подробности дела приводит «Радио 1».

Обвинение в растлении трехлетней дочери


В канун Нового года супруга Игоря Баринова, широко известного ресторатора в Уфе, написала заявление в полицию, обвинив мужа в растлении их трехлетней дочери. Об этом 2 января сообщил Telegram-канал «Честный репортаж», ссылаясь на собственный источник. При этом женщина в разговоре с UFA1.RU отказалась раскрывать, что именно сделал Баринов с ребенком, объяснив свой отказ тем, что идет следствие.

«Ну, а вы знаете, что сейчас идет следствие? Об этом вообще нельзя говорить. Не знаю, могу ли я об этом говорить. Идет следствие», — сказала она.

При этом известно, что уголовное дело на бизнесмена завели по 132-й статье УК РФ. Ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношения малолетнего. Баринова арестовали и поместили в СИЗО.

Баринов вину отрицает


Сам бизнесмен свою вину отрицает. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП-Уфа» о том, что в деле все может быть не так однозначно.

«При обыске никаких доказательств не нашли, есть только показания жены и слова ребенка, заученные, как стишок», — рассказал источник.

Некоторые общие знакомые считают, что жена намеренно обвинила Баринова с целью наживы. Однако есть информация, что между супругами был подписан брачный договор, по которому женщина не может претендовать на деньги и бизнес мужа. Другие же говорят, что женщина не стала бы просто так наговаривать на Баринова и рушить семью, не имея четкой уверенности в его противоправных действиях.

При этом близкие друзья Игоря уверены в его невиновности. По их словам, мужчина ни при каких обстоятельствах не стал бы «лезть» на дочь, которая стала поздним, но долгожданным ребенком. Они считают, что жена сделала это из ревности.

При этом многие знакомые отмечают, что у Баринова был повышенный интерес к женщинам. А сам он был со странностями.


https://radio1.ru/news/proisshestviya/rossiyanina-zastrelili-na-otdihe-v-gruzii-chto-izvestno-o-zhestokom-ubiistve-turista/">
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
Игорь Баринов является довольно состоятельным бизнесменом и поклонником шотландской культуры и всячески это демонстрирует. Он носит килт и называет себя «шотландским горцем». При этом в своих соцсетях он часто публикует откровенные фото, демонстрируя свое мужское достоинство, рассуждает об интимной жизни и свободе.

У него есть своя крафтовая пивоварня, паб в стиле стимпанка Great Britain Pound (GBP) и шотландский ресторан Mc Highlander. В 2022 году ресторан попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Внимание ведомства привлекла вывеска заведения, на которой красовался символ в виде смеси ежа, волка и крысы с поднятым килтом, демонстрирующем пятую точку, похожую на человеческую. После претензии ФАС Баринов повесил на символ ресторана табличку с надписью Censored.

Также известно, что в одном из своих заведений он устраивал закрытые вечеринки для уфимцев старше 25 лет, где были всяческие развлечения для взрослых.

Свадьба и рождение дочери


В июне 2021 года Игорь Баринов женился на косметологе Алене. В сентябре у пары родилась дочь. Когда ей исполнился месяц, бизнесмен устроил фотосессию, где на нем был лишь килт, а на ребенке — только шапочка.

В январе 2022 года Бариновы крестили свою дочь, а крестным стал известный в городе бизнесмен и владелец сети кафе Михаил Кумпан.
Баринов постоянно писал в соцсети о любви к дочери и публиковал совместные фотографии.

Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли бизнесмен испытывал к дочери только отцовские чувства, или же обвинения жены и самой девочки подтвердятся.

Читайте также:

Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
#деньги
#дело
#бизнес
#уголовное дело
#соцсети
#кафе
#ук
#обвинение
#фас
#бизнесмен
#следствие
#развлечения
#мужчина
#отношения
#сизо
#свет
#уфа
#ресторан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста Игорь Баринов является довольно состоятельным бизнесменом и поклонником шотландской культуры и всячески это демонстрирует. Он носит килт и называет себя «шотландским горцем». При этом в своих соцсетях он часто публикует откровенные фото, демонстрируя свое мужское достоинство, рассуждает об интимной жизни и свободе.У него есть своя крафтовая пивоварня, паб в стиле стимпанка Great Britain Pound (GBP) и шотландский ресторан Mc Highlander. В 2022 году ресторан попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Внимание ведомства привлекла вывеска заведения, на которой красовался символ в виде смеси ежа, волка и крысы с поднятым килтом, демонстрирующем пятую точку, похожую на человеческую. После претензии ФАС Баринов повесил на символ ресторана табличку с надписью Censored.Также известно, что в одном из своих заведений он устраивал закрытые вечеринки для уфимцев старше 25 лет, где были всяческие развлечения для взрослых.Свадьба и рождение дочериВ июне 2021 года Игорь Баринов женился на косметологе Алене. В сентябре у пары родилась дочь. Когда ей исполнился месяц, бизнесмен устроил фотосессию, где на нем был лишь килт, а на ребенке — только шапочка.В январе 2022 года Бариновы крестили свою дочь, а крестным стал известный в городе бизнесмен и владелец сети кафе Михаил Кумпан.Баринов постоянно писал в соцсети о любви к дочери и публиковал совместные фотографии.Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли бизнесмен испытывал к дочери только отцовские чувства, или же обвинения жены и самой девочки подтвердятся.Читайте также:Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туристаПожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кроватиЛюди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США"/>
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае — МЧС
07 января 2025, 12:26

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в жилом доме в Пермском крае унес жизни двух человек, проинформировали в региональном главке МЧС России. В Telegram-канале ведомства есть соответствующая публикация.
«На пожаре погибли мужчина и женщина», — сказано в публикации.

Спасатели также уточнили, что трагедия произошла в Краснокамске, примерно в четыре утра. В ликвидации возгорания участвовало шесть единиц техники и 16 пожарных.

МЧС напоминает, что нельзя перегружать электросеть, оставлять работающие электроприборы без присмотра. Кроме того, в квартире должна быть установлена пожарная сигнализация.

Перед этим сообщалось, что в Петрозаводске в одном из жилых домов произошел взрыв газа.

Читайте также:

112: неизвестные обокрали квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве

В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
#мир
#россия
#пожары
#пермский край
#мчс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
112: неизвестные обокрали квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве
07 января 2025, 11:41

Юлия Паршута (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Квартиру исполнительницы Юлии Паршуты обчистили неизвестные в центре столицы, передает Telegram-канал 112.
По информации авторов поста, все случилось, пока певица отсутствовала в новогодние праздники. Преступники попали в жилище, а после отвертками и ножами вскрыли сейф. Пропали украшения с деньгами. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба и проводят проверку.

Перед этим «Радио 1» публиковало подробности убийства российского бизнесмена в Грузии. Мужчина был убит в ночь на воскресенье, 5 января.

Накануне вечером, 6 января, грузинские правоохранители сообщили об обнаружении тела предпринимателя в реке Накра. Семья направлялась в Местию из Зугдиди.

Читайте также:

Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
#мир
#россия
#москва
#звёзды
#криминал
#кража
#новости
#шоу-бизнес
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста
07 января 2025, 11:15

Убитый в Грузии Виктор (Фото: соцсети)

38-летний россиянин Виктор Соловьев вместе со своей девушкой Алиной 2 января отправился на отдых в Грузию, откуда уже не вернулся. В ночь на 5 января его застрелили, а спутницу чуть не изнасиловали. Подробности загадочного нападения приводит «Радио 1».

Похищение и убийство


В ночь на 5 января Виктор с Алиной выехали на горнолыжный курорт Тетнульди. По дороге пара остановилась, чтобы сделать красивое фото на фоне снегопада возле туннеля. В этот момент мимо проезжал белый «Субару». Внутри было двое мужчин, которые остановились и поинтересовались, нужна ли туристам какая-то помощь. Получив отказ, неизвестные уехали.

Позже этот же автомобиль пара встретила еще раз на дороге Зугдиди – Местия. На этот раз встреча стала роковой. Водитель уже сам обратился к Виктору за помощью, он попросил дать ему насос. Выходя из машины, россиянин на всякий случай взял с собой нож, как будто предчувствовал неладное. На улице, действительно начался конфликт. Позже девушка рассказала, что мужчины выясняли, зачем пара фотографировала их возле туннеля.

«Из "Субару" вышли двое, и Виктора отвели за автомобиль. После чего девушка услышала два выстрела. Один бандит сел за "субару", второй за "шкоду" Виктора, и ехали так дальше какое-то время. Затем девушку бросили в "шкоде" и скрылись на "Субару"», — передает Shot слова родственников Виктора.

Сама Алина позже рассказала и о попытке изнасилования. Мужчины забрали два мобильных телефона, но был третий, который они не заметили, именно по этому мобильному Алине удалось позвонить в полицию. Ее спасли и начали искать Виктора.

Фото: iStock/ipopba

Поиски россиянина


Виктора искали почти двое суток и нашли мертвым в реке Накра. Сначала нашли «Субару» со следами крови, а вечером 6 января обнаружили тело самого россиянина.

Следствие установило, что двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения ограбили Виктора, выстрелили в него, а тело сбросили в реку Накра.

«Следствием установлено, что 5 января фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, а один из них, В.С., 1986 года рождения, был похищен и застрелен. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый позже бросил тело в реку и скрылся», — говорится в заявлении МВД Грузии.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Им предъявили обвинение в преднамеренном убийстве, разбое и незаконном обороте оружия. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Кем же был Виктор


Виктор был предпринимателем из Тулы. В последнее время он жил в Москве, где и была зарегистрирована его фирма по производству пластмассовых изделий «Виюс». Он много путешествовал по России и Европе. В Грузии он был уже не в первый раз, но это путешествие стало для него последним.

Читайте также:

Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц

В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
#преступление
#мвд
#помощь
#конфликт
#автомобиль
#путешествие
#поиски
#обвинение
#похищение
#фото
#бизнесмен
#водитель
#курорт
#следствие
#мужчины
#встреча
#машины
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов
Sky News: в Зимбабве нашли живым мальчика, который провел пять дней среди львов
07 января 2025, 10:03

Фото: iStock/Seyms

В Зимбабве 7-летнего мальчика обнаружили живым спустя 5 дней после его исчезновения в охотничьем парке, в котором обитают львы, передает Sky News.
Тинотенда Пуду ушел из своего дома в сельской местности в пятницу, 27 декабря, и направился в опасный охотничий парк «Матусадона». Вскоре после его исчезновения была развернута поисковая операция.

По словам депутата Мутсы Муромбедзи, ребенок выживал, питаясь дикими фруктами и ночуя на скалистом выступе «среди рычащих львов и проходящих мимо слонов». По предварительной информации, Тинотенда преодолел 49 км по опасной местности парка.

Читайте также:

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени

Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
#парк
#дело
#операция
#волонтеры
#дома
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53, пострадали 62 человека
07 января 2025, 08:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР.
Уточняется, что количество пострадавших возросло до 62. Сотрудники спасательных служб продолжают эвакуацию местных жителей, поскольку сохраняется риск повторных подземных толчков.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник, 7 января, в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

До этого сообщалось, что в Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни не менее девяти человек

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

Новые мазутные пятна обнаружены в море у побережья Анапы и в Крыму
#сотрудники
#землетрясение
#землетрясения
#пострадавший
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени
Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице в доме в Тюмени мигрантах
07 января 2025, 07:15

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о мигрантах, проживающих на лестничной клетке многоквартирного дома в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, мигранты обосновались между лестничными пролетами, что создает угрозу безопасности и порядку в доме. Уточняется, что глава СК России дал поручение руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову предоставить отчет о ходе расследования.

В региональном ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Читайте также:

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали

Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
#взрыв
#бизнесмен
#мигранты
#поручение
#свет
#люди
#ск
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни не менее девяти человек
07 января 2025, 07:04

Фото: iStock/FabrikaCr

На юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 в результате которого погибло минимум 9 человек, сообщает BNO News.
Эпицентр подземных толчков находился в Тибетском автономном районе (ТАР) недалеко от границы с Непалом. Точное число жертв пока не подтверждено. Видео с последствиями происходящего выкладывают вTelegram-канале «Известия».



Вблизи эпицентра разрушены несколько зданий, что усложняет проведение спасательных операций. Толчки ощущались также в соседних Непале, Индии, Бутане и Бангладеше.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей, так как сохраняется риск повторных подземных толчков. Центральное телевидение Китая сообщило о значительных разрушениях в регионе.

Геологическая служба США уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

Читайте также:

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали

«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
#сша
#спасатели
#видео
#землетрясение
#служба
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
NBC: Смертельная cнежная буря в США унесла жизни как минимум четырех челове
07 января 2025, 04:06

Фото: iStock/Zuberka

Снежная буря в США унесла жизни как минимум четырех человек, сообщает NBC.
В Канзасе двое погибли в аварии на внедорожнике, съехав с дороги. В Миссури мужчина получил смертельную травму во время уборки снега, а в Техасе один человек замерз на автобусной остановке.

Стихия оставила без электричества более 300 тысяч человек, в то время как на Юге и Среднем Западе перебои с электроэнергией затронули еще около 80 тысяч потребителей. Шторм также стал причиной отмены почти 2000 рейсов по всей стране.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Вашингтоне до конца седьмого января из-за приближающейся бури, как сообщил мэр столицы США.

Ранее россиянам сообщали, что стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов.

Читайте также:

В Белом доме заявили, что Трюдо был «верным другом» США

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

Турецкий канал выгнал депутата Украины из эфира из-за футболки с Путиным
#сша
#дороги
#аварии
#человек
#шторм
#мужчина
#мэр
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате