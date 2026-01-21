Россиянин пил энергетики вместо воды и попал в больницу с инсультом
В Рязани 43-летний мужчина попал в больницу с инсультом из-за энергетиков. Об этом сообщает ОКБ региона.
Жена пациента вызвала скорую помощь, когда заметила у него онемение левой стороны тела и проблемы с координацией. Врачи на месте заподозрили инсульт и доставили мужчину в клинику — его давление составляло 265/155.
Обследование подтвердило первичный диагноз. Выяснилось, что гражданин не курил и не употреблял алкоголь, но при этом регулярно выпивал по семь-восемь банок энергетика в день вместо обычной воды.
Медики провели пациенту тромболитическую терапию, устранили тромб и восстановили кровоток. Состояние россиянина стабилизировалось. После пяти дней в стационаре его выписали домой.
Ранее сообщалось о мужчине, чьё многолетнее увлечение энергетиками довело его до пересадки сердца.
