Россиянин задушил жену и сломал руки маленькому сыну
В Казани задержали мужчину, убившего жену на глазах у сына
Житель Казани убил жену на глазах у маленького сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, все произошло накануне утром в ЖК «Светлая Долина». Мужчина сначала избил и задушил жену, а затем напал на четырехлетнего сына — у него сломаны обе руки. Тело 38-летней женщины обнаружила ее мать, когда пришла в гости.
Сейчас мальчик находится в реанимации, его отец — в отделении полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.
