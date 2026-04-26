Россиянка попала под поезд и выжила

В Кузбассе 61-летняя женщина выжила после наезда электропоезда
В Кемеровской области 61-летняя женщина попала под электропоезд и выжила. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО в своем телеграм-канале.



Предварительно, пострадавшая шла вдоль железной дороги в опасной близости к рельсам. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. Россиянку госпитализировали в больницу Таштагола, информации о ее состоянии нет.

В ведомстве призвали граждан не ходить вдоль железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Также опасно стоять на междупутье при прохождении поездов, поскольку выступающие элементы состава могут травмировать человека и даже затянуть его под вагон.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области.

