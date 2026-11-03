Россиянку увезли на скорой после похода в туалет
Жительница Подмосковья попала в больницу после похода в туалет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 38-летняя женщина перепутала салфетки для интимной гигиены со средствами для бытовой уборки. Почти сразу после этого она почувствовала себя плохо: у нее покраснело лицо, упало давление, начался сильный зуд, а руки покрылись волдырями.
Медики заподозрили анафилаксию — опасную для жизни аллергическую реакцию. Пациентке ввели адреналин, после чего ее состояние начало улучшаться. Женщину экстренно госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Как выяснилось, она воспользовалась салфетками для дезинфекции и очистки бытовых поверхностей. Вещества в их составе могут раздражать слизистые и вызывать аллергические реакции.
Ранее сообщалось, что жительница Казани попала в больницу с инсультом после занятия йогой.
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