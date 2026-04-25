Российская школьница впала в кому после купания в бассейне отеля
В Москве 12-летняя девочка впала в кому после того, как едва не утонула в бассейне отеля. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Инцидент произошел в спортцентре при гостинице Radisson Slavyanskaya на западе столицы. Уточняется, школьница вместе с группой других детей приехала на соревнования из Санкт-Петербурга. Во время тренировки она в какой-то момент начала захлебываться.
Очевидцы вытащили ребенка из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего его госпитализировали. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области возбудили уголовное дело после жалоб родителей на воспитательницу детского сада. Мать ребенка рассказала, что педагог обварила кипятком ее трехлетнего сына и привязывала его к стулу.
