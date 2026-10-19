Российский учитель рассказал о съемках в порно и поплатился
Учителя географии, который снимался в порно, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию.
Правоохранители нашли противоправный контент в социальных сетях на странице педагога, который работал в одной из местных школ. Полицейские оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина также преподавал в университете. В своем канале он рассказывал об унижениях учеников, симпатии к нему девочек из младших классов и о съемках в фильме для взрослых.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали скрипача за распространение детской порнографии. Фигурантом уголовного дела стал 30-летний Владислав С., известный своими выступлениями на международных конкурсах и исполнением классической музыки в храме Пушкинская кирха.
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