Российский учитель рассказал о съемках в порно и поплатился

19 октября 2026, 12:26

Во Владивостоке задержали учителя географии, снимавшегося в порно

Фото: iStock/Alexander Semenov

Учителя географии, который снимался в порно, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию.