Российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем

Россия дважды поднимала в воздух истребители для перехвата британского разведывательного самолета RAF Rivet Joint, который пролетал над Черным морем вблизи границ РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.





Министерство обороны и Министерство иностранных дел Великобритании уже выразили свои недовольства и направили протестную ноту в российское посольство в Лондоне. Действия пилотов там назвали «опасными и неприемлемыми».



«Один российский Су-35 подлетел достаточно близко, чтобы активировать аварийные системы Rivet Joint, в том числе отключение автопилота. В другом опасном случае перехвата российский Су-27 совершил шесть пролетов перед британским самолетом, пролетев всего в шести метрах от носа Rivet Joint», — говорится в заявлении оборонного ведомства.