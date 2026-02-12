В Можайском районе Москвы взорвался автомобиль
В Москве на Рябиновой улице взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
ЧП произошло в Можайском районе Западного административного округа. Машина находилась на парковке у административного здания. Очевидцы вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.
Специалисты оцепили территорию и приступили к осмотру. В результате взрыва транспортное средство получило серьёзные повреждения. Информация о пострадавших ещё не поступала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне в Москве водитель без прав устроил массовое ДТП на Дмитровском шоссе и попытался скрыться. В этот же день двухлетний мальчик погиб в Солнечногорске при столкновении грузовика и легковушки.
