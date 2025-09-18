В Москве потушили пожар
МЧС: В Москве на кровле бизнес-центра полностью потушили пожар
Пожар, вспыхнувший на кровле бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, полностью потушили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичных спасателей.
До приезда пожарных около 300 человек покинули помещение самостоятельно. Для ликвидации огня привлекали 29 человек и девять единиц техники.
«Пожар полностью потушен», — сказано в публикации.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали.
Перед этим сообщалось, что в российском городе десятки семей остались без крова из-за чудовищного пожара. Подробности в нашем материале.