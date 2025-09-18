В Москве потушили пожар

18 сентября 2025, 14:47

МЧС: В Москве на кровле бизнес-центра полностью потушили пожар

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар, вспыхнувший на кровле бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, полностью потушили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичных спасателей.





До приезда пожарных около 300 человек покинули помещение самостоятельно. Для ликвидации огня привлекали 29 человек и девять единиц техники.





«Пожар полностью потушен», — сказано в публикации.