Достижения.рф

В Москве потушили пожар

МЧС: В Москве на кровле бизнес-центра полностью потушили пожар
Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар, вспыхнувший на кровле бизнес-центра на Павелецкой набережной в Москве, полностью потушили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичных спасателей.



До приезда пожарных около 300 человек покинули помещение самостоятельно. Для ликвидации огня привлекали 29 человек и девять единиц техники.

«Пожар полностью потушен», — сказано в публикации.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сведения о пострадавших пока не поступали.

Перед этим сообщалось, что в российском городе десятки семей остались без крова из-за чудовищного пожара. Подробности в нашем материале.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0