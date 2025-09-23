Российские подростки зверски убили пожилую пару, чтобы похитить 70 тысяч рублей
В городе Стаханове двое несовершеннолетних совершили убийство пожилой пары. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.
По информации следствия, целью преступления стало ограбление. Родственники пенсионеров обратились в полицию после того, как те перестали отвечать на звонки. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела мужчины и женщины.
Полиция задержала подозреваемых в кратчайшие сроки. На допросе подростки признались, что заранее знали потерпевших. Они пояснили, что планировали похитить 70 тысяч рублей и ювелирные изделия. После совершения преступления молодые люди уничтожили улики, а затем скрылись с места происшествия.
