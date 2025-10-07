Достижения.рф

Россиянка облила мужа кипятком из чайника из-за ревности и поплатилась

В Калининградской области женщина облила мужа кипятком из чайника из-за ревности
Фото: iStock/kieferpix

42-летняя жительница Калининградской области облила своего мужа кипятком из чайника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.



Все произошло в разгар супружеской ссоры, возможной причиной которой стала ревность. Из-за действий разгневанной жены мужчина остался с термическими ожогами роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Там в отношении ревнивицы возбудили уголовное дело по статье 115 УК: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь ей грозит два года колонии.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина на почве ревности разбил бутылку о голову жены и изрезал ее «розочкой».

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0