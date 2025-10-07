Россиянка облила мужа кипятком из чайника из-за ревности и поплатилась
42-летняя жительница Калининградской области облила своего мужа кипятком из чайника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Все произошло в разгар супружеской ссоры, возможной причиной которой стала ревность. Из-за действий разгневанной жены мужчина остался с термическими ожогами роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча.
Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Там в отношении ревнивицы возбудили уголовное дело по статье 115 УК: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь ей грозит два года колонии.
Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина на почве ревности разбил бутылку о голову жены и изрезал ее «розочкой».
