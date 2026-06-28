Российский курорт атаковали морские блохи
Блохи напали на отдыхающих на Азовском море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, после купания у детей появляются сильный зуд и сыпь. По словам одной из отдыхающих, во время отдыха в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи предположили, что причиной стали укусы мелких морских рачков.
Морские блохи уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, а потом пропадают. Предугадать их появление практически невозможно, поэтому туристы узнают о них уже после купания.
Ранее сообщалось, что жители Приморского края отменили купальный сезон из-за акул, которые подплыли близко к берегу. По словам очевидцев, в популярной у туристов бухте Триозерье хищник плавал рядом с сапсерфером.
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