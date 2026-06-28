Российские водители столкнулись с дождем из саранчи
В Дагестане на федеральной трассе автомобилисты столкнулись с необычным природным явлением — густым роем саранчи. Об инциденте информирует Telegram-канал Mash Gor.
В публикации предупреждается, что вероятность оказаться в «саранчовом дожде» мала, однако полностью исключать её нельзя. Водителям в регионе рекомендуется проявлять бдительность.
На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как крупные скопления насекомых буквально врезаются в лобовые стёкла движущихся машин. На записи отчетливо слышно характерный стук от ударов саранчи о кузов и стёкла автомобилей.
Ранее подобное происшествие с участием диких животных случилось в Смоленской области. Там на 328-м километре трассы М-1 «Москва — Минск» на проезжую часть неожиданно выбежал лось. Это привело к серьёзной аварии: в животное поочерёдно врезались два легковых автомобиля и грузовик.
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