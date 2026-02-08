Взрыв бытового газа унес жизни нескольких человек в Афганистане
Xinhua: Взрыв бытового газа в Кабуле унес жизни 8 человек
По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва в одном из жилых домов Кабула. Информацию передает агентство Xinhua.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из баллона с бытовым газом. Уточняется, что жильцы использовали его для обогрева.
Как отмечается, многие афганские семьи не имеют доступа к современной системе отопления и в холодное время года используют газовые баллоны или традиционные печи. Из‑за этого подобные происшествия в стране случаются довольно часто.
