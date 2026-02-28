Российский аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты

28 февраля 2026, 07:12

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.





В ведомстве отметили, что эти меры приняли в целях безопасности. Прием и выпуск самолетов пока не осуществляется.

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.