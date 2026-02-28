Достижения.рф

Российский аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.



В ведомстве отметили, что эти меры приняли в целях безопасности. Прием и выпуск самолетов пока не осуществляется.

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Причины ведения временных ограничений и сроки возобновления работы аэропорта не называются.

Ранее сообщалось, что в аэропорту США произошел пожар после аварийной посадки самолета Delta с 179 пассажирами. Загоревшийся двигатель поджег взлетно-посадочную полосу.

