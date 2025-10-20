Бизнесмен из России утонул на популярном курорте в первый день отпуска на глазах у жены

20 октября 2025, 11:50

SHOT: бизнесмен из Обнинска утонул в первый день отдыха с семьей на Пхукете

Фото: Медиасток.рф

Бизнесмен из России утонул во время купания на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.