Бизнесмен из России утонул на популярном курорте в первый день отпуска на глазах у жены
Бизнесмен из России утонул во время купания на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идет о мужчине по имени Андрей, который имел свою строительную компанию в Обнинске. В отпуск он отправился вместе со своей семьей, купив тур на 10 дней. В первый день они заселились в местный отель.
Тем же вечером Андрей один отправился на пляж Карон, чтобы поплавать. Через полчаса пришла его жена и заметила, что он перестал двигаться. Прибывшие на место спасатели вытащили туриста на берег и попытались реанимировать, но вскоре он скончался в больнице. Предварительной причиной трагедии стали судороги. У погибшего остались две дочери.
Ранее сообщалось, что отдыхавший в Таиланде турист из России погиб во время купания в Андаманском море.
