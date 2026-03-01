В Самаре нашелся пропавший 11-летний мальчик
Пропавший в Самаре 11-летний мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в отношении ребёнка противоправных действий не совершалось. Сейчас он в безопасности, а сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее в МВД информировали, что мальчик несколько часов назад ушёл из дома в Октябрьском районе Самары.
Ранее дядя и тетя убили четырехлетнего племянника, а затем сами участвовали в его поисках. Трагедия произошла в индийском штате Раджастхан.
Дело сменило семь следователей, но недавно полиция смогла пролить свет на него.
Читайте также: