В Самаре нашелся пропавший 11-летний мальчик

01 марта 2026, 21:33

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Пропавший в Самаре 11-летний мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.