В Самаре нашелся пропавший 11-летний мальчик

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Пропавший в Самаре 11-летний мальчик нашелся, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.



По данным полиции, в отношении ребёнка противоправных действий не совершалось. Сейчас он в безопасности, а сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее в МВД информировали, что мальчик несколько часов назад ушёл из дома в Октябрьском районе Самары.

