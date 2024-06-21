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Российский дипломат с запахом алкоголя устроил аварию и отказался дуть в алкотестер

Yonhap: российский дипломат попал в ДТП в Сеуле и отказался дуть в алкотестер
21 июня 2024, 14:12
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сотрудник российского посольства в Южной Корее устроил ДТП, столкнувшись с такси в центре Сеула, и отказался дуть в алкотестер. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Согласно информации правоохранительных органов, от дипломата исходил запах алкоголя, однако он при этом отказал полицейским в прохождении медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет. Спустя некоторое время после произошедшей аварии на место ДТП приехал другой сотрудник посольства РФ и забрал своего коллегу.

Полиция Сеула заявила о намерении привлечь виновника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.



Ранее сообщалось, что киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#дтп
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#южная корея
#посольство
#дипломат
#алкоголь
Во время непогоды в Московской области пострадали семь человек
21 июня 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / sudok1

Семь человек пострадали во время ливней с грозами и сильным ветром в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В семи городских округах Московской области при падении деревьев пострадали семь человек», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 34 муниципалитетах региона упало 660 деревьев. Повреждёно более 120 машин.
«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», – отметил источник.
Также, по его словам, без света после урагана остались порядка 270 населённых пунктов 16 городских округов. В пострадавших от стихии районах идут аварийно-восстановительные работы.

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#подмосковье
#московская область
#деревья
#автомобили
#пострадавший
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Депутат сейма: польские военные стреляли друг в друга на границе с Белоруссией
21 июня 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польские военнослужащие открыли стрельбу друг по другу на границе с белорусской республикой. Об этом журналистам сообщил парламентарий республиканского сейма Пшемыслав Виплер. Известно, что произошедшее зафиксировано четырьмя видеокамерами.
«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие», – прокомментировал Виплер, добавив, что учинивших перестрелку солдат боятся их сослуживцы.

Также польский депутат уточнил, что военные стреляли по отступающей группе людей, форсировавших границу и находившихся уже на территории Белоруссии.

По словам президента Польши Анджея Дуды, задержанные и их представители не опротестовывали задержание. Описанные события произошли еще весной, однако их тщательно скрывали.

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#польша
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#граница
#новости
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В Хабаровском крае мать заживо закопала младенца
Amur Mash: молодая мама закопала новорожденного ребенка
21 июня 2024, 12:47

Фото: IStock/NataliaDeriabina

Жительница Хабаровского края заживо закопала своего недоношенного младенца, сообщает Телеграм-канал Amur Mash.
Источник сообщает, что мать ребенка зовут Диана, ей 21 год. Роды малыша проходили на даче в селе Пивань. Позднее мать младенца созналась родственникам, что малыш был жив и плакал, когда его закапывали.

Мама Дианы призналась, что ее дочь вела разгульный образ жизни, часто выпивала, пропадала из дома. До инцидента родственники пытались лишить ее родительских прав.

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство», заявила пресс-служба ведомства.

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#служба
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Девятерых детей заразила туберкулезом воспитательница в Республике Тыва
Прокуратура: девятерых детей заразила туберкулезом воспитательница в Тыве
21 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Туберкулезом детей заразила воспитательница яслей в Республике Тыва. По данным республиканской прокуратуры, заражены девять человек. По версии следователей, в период с августа 2022 года по февраль 2023 женщина была воспитателем у ясельной группы в селе Чаа-Холь и приобрела заболевание.
«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», – сообщили в ведомстве.

Женщине вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Уголовное дело по факту произошедшего рассмотрит Чаа-Хольский районный суд.

Аналогичный случай произошел в Приморье, где девятеро детей заразились туберкулезом.

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#россия
#дети
#прокуратура
#новости
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Самая масштабная атака ВСУ на Кубань с начала СВО: последствия ударов и жертвы
Массированная атака дронов на Кубань: жертвы и разрушения
21 июня 2024, 12:21

Фото: iStock/Kileman

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку дронами на Краснодарский край. В результате происшествия пострадали мирные жители и объекты инфраструктуры. О том, какие районы были атакованы расскажет редакция «Радио 1».

Массированная атака ВСУ на Кубань


Жители Краснодарского края минувшей ночью слышали звуки, похожие на взрывы, сразу в нескольких областях региона. Позже в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над регионом 43-х летательных аппаратов. Атака ВСУ на регион стала самой масштабной с момента начала СВО.


Темрюкский район


В курортном поселке Волна Темрюкского района обломки дрона рухнули на гостевой дом. Людей успели эвакуировать, поэтому жертв удалось избежать. Информацию подтвердил оперштаб Кубани.

Ейский район


В Ейском районе в ночь на 21 июня прогремела серия взрывов. Жертв среди мирного населения нет. Также не сообщалось о разрушениях инфраструктуры.

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Северский район


Жители района услышали громкий грохот в небе в районе 01:45 по мск. Вскоре в телеграм-каналах распространились видео, которые снимали очевидцы. На кадрах видно, как мимо домов пролетают БПЛА. Дроны противника были сбиты системой ПВО в Афипском. Жертв и разрушений нет.

Позже появилась информация о возгорании на Ильском НПЗ. Причиной пожара стали обломки БПЛА, упавшие на объект. В результате инцидента ранения получили два сотрудника.

Адыгея


Дроны ВСУ также стали причиной пожара жилого дома в Яблоновке. Прилеты были в ауле Козет, поселке Новом и Яблоновском.

Из-за угрозы атаки БПЛА около двух часов был перекрыт Яблоновский мост для проезда автомобилей.

По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, во время атаки была повреждена крыша жилого дома. Семье обещали оказать помощь. Пострадавших нет.

Краснодар


В результате атаки БПЛА территории автовокзала «Южный» в Краснодаре один человек погиб, четверо пострадали. Погибшим оказался сотрудник котельной. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что семье погибшего будет оказана поддержка и необходимая помощь.


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#краснодарский край
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В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
В Башкирии студент избил дочь бойца спецоперации, с ним связались участники СВО
21 июня 2024, 12:08

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Избивший одногруппницу студент из Башкирии получил «большой привет» из зоны СВО. Об этом сообщает издание «Мой Башкортостан».
Перед этим студент записал видеообращение, в котором обвинил девушку в оскорблении своей семьи и пообещал «карать любого». После этого к студенту обратился участник спецоперации и поинтересовался, кого именно собрался наказывать студент.

Он также пригласил обидчика на фронт. Спустя некоторое время студент записал второе видео, в котором извинился перед девушкой.

Учащийся отметил, что не знал, что отец девушки «борется за мирное небо».

Напомним, в Сибайском медицинском колледже студент избил девушку за отказ покрывать его во время прохождения практики. Парень сначала оскорбил саму девушку и ее родителей, после чего стал наносить ей удары кулаками по лицу.

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На Украине установили подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционера

Мигрант в центре Кургана устроил стрельбу из пистолета
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Мужчина пытался утопить девочку в челябинском Шершневском водохранилище – видео
74.ru: Мужчина пытался утопить девочку в челябинском Шершневском водохранилище
21 июня 2024, 12:00

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина хотел утопить девочку в Шершневском водохранилище Челябинска. Как сообщил портал 74.ru, мужчина повалил ребенка в воду и какое-то время удерживал.
Однако к дочке на помощь подоспела мама, которая ее вытащила и позвала других купающихся, выволокших злоумышленника из воды.
По словам матери потерпевшей, когда мужчину вытащили, он сказал, что хотел спасти девочку. По показаниям свидетелей, к ним подходил неизвестный и просил убрать с пляжа детей, поскольку собирался топиться.

«Она жива – это главное. Конечно, она была сильно напугана и плакала, а сейчас даже гулять не хочет ходить. Будем работать с психологом», – рассказала мама девочки.

По данным местных журналистов, мужчину арестовали на десять суток, составив на него административный протокол.

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#полиция
#новости
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На Украине установили подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционера
На Украине подозревают двух граждан Казахстана в покушении на убийство Садыкова
21 июня 2024, 11:50

Фото: iStock/artolympic

Граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев подозреваются в покушении на умышленное убийство казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом информирует офис генерального прокурора Украины.
В процессе расследования стало известно, что подозреваемые получили заказ на убийство от неизвестного лица. Жаканбаев и Каратаев прибыли в Киев 2 июня и установили слежку за жертвой.

Злоумышленники приобрели автомобиль, пистолет с глушителем и стали собирать данные о Садыкове. Примечательно, что выстрел совершил Каратаев.

В офисе генпрокурора не уточнили, удалось ли задержать преступников.

Напомним, 18 июня в Киеве неизвестные совершили покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к оппозиционному каналу «БАСЕ». В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью РФ и свою родину.

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Под Оренбургом у участника СВО украли медаль «За отвагу»
21 июня 2024, 11:19

Фото: istockphoto/blinow61

Боевую награду украли у участника спецоперации. Как сообщили в региональном управлении МВД по Оренбургской области, речь идет о медали «За отвагу». Во время боевых действий мужчину ранили, в результате чего он получил вторую группу инвалидности и вернулся домой.
Как-то раз он увидел, что государственная награда пропала. Мужчина вспомнил, что к нему приходили гости и обратился к стражам порядка. Позже стало известно, что с одним из гостей у потерпевшего был конфликт, а другой воспользовался этим и снял медаль с кителя. Подозреваемый задержан, а награду вернули военному.

Похожий инцидент случился в августе прошлого года, когда у участника спецоперации украли миллион рублей с четырьмя боевыми наградами.

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