Российский дипломат с запахом алкоголя устроил аварию и отказался дуть в алкотестер

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Сотрудник российского посольства в Южной Корее устроил ДТП, столкнувшись с такси в центре Сеула, и отказался дуть в алкотестер. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Согласно информации правоохранительных органов, от дипломата исходил запах алкоголя, однако он при этом отказал полицейским в прохождении медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет. Спустя некоторое время после произошедшей аварии на место ДТП приехал другой сотрудник посольства РФ и забрал своего коллегу.
Полиция Сеула заявила о намерении привлечь виновника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.
Ранее сообщалось, что киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Полиция Сеула заявила о намерении привлечь виновника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.
Ранее сообщалось, что киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова