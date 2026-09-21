Российский пенсионер надругался над ребенком и предстал перед судом

21 сентября 2026, 17:36

На Кубани пенсионер получил 15 лет за надругательства над восьмилетней девочкой

Фото: iStock/Ocskaymark

70-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщила объединенной пресс-служба судов региона.