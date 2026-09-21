Российский пенсионер надругался над ребенком и предстал перед судом
70-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщила объединенной пресс-служба судов региона.
Пенсионера признали виновным в пяти эпизодах по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК. По версии следствия, с июня по сентябрь 2023 года он надругался над ребенком в доме и в бассейне.
Слушания проходили в закрытом режиме. Суд приговорил педофила к 15 годам лишения свободы и запретил ему в будущем заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.
Ранее сообщалось, что в поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении трех приемных дочерей.
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