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Российский пенсионер надругался над ребенком и предстал перед судом

На Кубани пенсионер получил 15 лет за надругательства над восьмилетней девочкой
Фото: iStock/Ocskaymark

70-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщила объединенной пресс-служба судов региона.



Пенсионера признали виновным в пяти эпизодах по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК. По версии следствия, с июня по сентябрь 2023 года он надругался над ребенком в доме и в бассейне.

Слушания проходили в закрытом режиме. Суд приговорил педофила к 15 годам лишения свободы и запретил ему в будущем заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.

Ранее сообщалось, что в поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении трех приемных дочерей.

Лидия Пономарева

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