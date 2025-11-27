«Я — чудовище»: Мужчина убил мать своих маленьких детей и изнасиловал ее труп

27 ноября 2025, 06:02

People: В Калифорнии мужчина убил мать двух своих детей и надругался над ее телом

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в калифорнийском округе Вентура признал 28-летнего Зарбабу Али виновным в убийстве своей 25-летней бывшей жены Рейчел Кастильо. Об этом пишет издание People.





Али совершил преступление в ночь на 10 ноября 2022 года. Мужчина караулил экс-супругу у ее дома в Сими-Вэлли. Он незаметно прокрался внутрь, когда девушка вернулась в квартиру, но не стал атаковать жертву сразу. Али дождался, чтобы она ушла в ванну.



Когда Рейчел вышла из помещения, то убийца нанес ей множественные ножевые ранения в грудь. После он перевез тело в удаленный район Литлрок, где захоронил бывшую жену.





«Чтобы подтвердить, что я чудовище, я изнасиловал её. Если бы я полностью не вжился в роль монстра, она бы умерла просто так», — заявил он следствию.