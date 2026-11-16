Россиянина с тяжелыми ранениями нашли у монастыря на Кипре

16 ноября 2026, 17:04

На Кипре у Киккского монастыря нашли россиянина с ножевыми ранениями

Фото: iStock/joseh51camera

Россиянина с тяжелыми ножевыми ранениями живота и шеи нашли около Киккского монастыря ка Кипре. Об этом сообщает портал Philenews.