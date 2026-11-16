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Россиянина с тяжелыми ранениями нашли у монастыря на Кипре

На Кипре у Киккского монастыря нашли россиянина с ножевыми ранениями
Фото: iStock/joseh51camera

Россиянина с тяжелыми ножевыми ранениями живота и шеи нашли около Киккского монастыря ка Кипре. Об этом сообщает портал Philenews.



Мужчину обнаружила бригада скорой помощи утром 16 ноября. Пострадавшего доставили в больницу Никосии, где провели ему операцию. Сейчас полиция выясняет место жительства россиянина и просматривает записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия.

Ранее сообщалось, что в Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, который якобы угрожал убийством ученикам и учителям школы. Юношу скрутили на территории школы в районе Урсынов после того, как директор предал информацию о тревожном поведении подростка.

В телефоне школьника нашли фотографии ножей и предметов, напоминающих огнестрельное оружие. Кроме того, проверка затронула и другой эпизод — предполагаемое правонарушение сексуального характера. Суд отправил подростка на три месяца в центр содержания несовершеннолетних.

Лидия Пономарева

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