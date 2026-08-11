Российский подросток погиб в абхазских горах
В Абхазии при восхождении в горах погиб малолетний гражданин России. Об этом во вторник сообщили в республиканском МЧС.
Сигнал о ЧП поступил спасателям накануне вечером. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел с группой российских альпинистов во время маршрута в горной местности.
По предварительным данным, подросток получил смертельные травмы из-за собственной неосторожности. В связи с происшествием МЧС обратилось к туристам с напоминанием о необходимости заблаговременного информирования спасательных служб о своих маршрутах. В ведомстве подчеркнули, что своевременное оповещение позволяет оперативно оказывать помощь в экстренных ситуациях и избежать задержек, связанных с поиском групп.
Ранее МЧС отправились помогать альпинистам, которые не могут самостоятельно спуститься с Эльбруса. Подробности в нашем материале.
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