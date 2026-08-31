Российский подросток призывал к экстремистским действиям и поплатился
16-летнего жителя Архангельской области арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и участии в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Юноше, который является приверженцем радикальной идеологии, вменили статьи 205.5 и 280 УК. В настоящее время он находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства совершенных им преступлений.
По версии следствия, прошлой осенью подросток вступил в запрещенную организацию, а затем создал открытый канал в социальной сети, где пропагандировал ее деятельность и размещал тематические ролики. Также на своей странице он выложил видео с призывами к экстремистским действиям в отношении определенной группы лиц.
Ранее сообщалось, что жителя Ульяновска задержали за призывы к насилию над представителями власти.
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