Российский подросток призывал к экстремистским действиям и поплатился

31 августа 2026, 11:31

В Архангельской области арестовали подростка за призывы к экстремизму

Фото: iStock/Yingko

16-летнего жителя Архангельской области арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и участии в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.