Жителя Ульяновска задержали за призывы к насилию над представителями власти
В Ульяновске задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом пишет телеграм-канал «ЧП Ульяновск».
Мужчина оставил в социальных сетях комментарий с призывами к насилию в отношении представителей власти. Вскоре это сообщение попало в поле зрения силовиков.
Уголовное дело возбудили по второй части статьи 280 УК: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 41-летнего местного жителя за противоправные публикации в соцсетях. Поводом для оперативного интереса стали около ста постов.
