В России невеста прыгнула в реку, пытаясь спасти тонущего гостя свадьбы
В Санкт-Петербурге 20-летний гость перевалился за борт теплохода во время свадебной церемонии на Большой Невке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
24-летняя родственница парня, которая была невестой, прыгнула следом, чтобы спасти его. Произошедшее заметили сотрудники водной полиции, которые проводили мониторинг акватории.
Правоохранители оперативно подплыли к пострадавшим, бросили им спасательные круги и подняли на борт патрульного катера. Спасенные петербуржцы поблагодарили полицейских за своевременную помощь.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске жених оставил невесту на растерзание медведю и не пришел на похороны. Хищник нанес женщине смертельные травмы на глазах у спутника, после чего утащил тело в лес.
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