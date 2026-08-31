В России невеста прыгнула в реку, пытаясь спасти тонущего гостя свадьбы

31 августа 2026, 11:02

В Петербурге полицейские спасли невесту и гостя свадьбы, упавших с теплохода

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В Санкт-Петербурге 20-летний гость перевалился за борт теплохода во время свадебной церемонии на Большой Невке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.