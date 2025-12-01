Российский подросток угрожал прохожему ножом за отказ поделиться сигаретой

01 декабря 2025, 21:14

В Ханты-Мансийске подросток ударил незнакомца ножом за отказ дать ему сигарету

Фото: Istock/Antonio_Diaz

В Ханты-Мансийске подросток применил нож против мужчины, который не дал ему курительное табачное изделие. Запись произошедшего появилась в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».