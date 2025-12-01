Российский подросток угрожал прохожему ножом за отказ поделиться сигаретой
В Ханты-Мансийске подросток применил нож против мужчины, который не дал ему курительное табачное изделие. Запись произошедшего появилась в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».
Как сообщил автор поста, несовершеннолетний попросил сигарету у прохожих и получил отказ. В ходе конфликта юноша вытащил нож и попытался ударить оппонента. Лезвие повредило только куртку мужчины. Очевидец отметил, что после взаимных оскорблений подросток ушёл.
В пресс-службе УМВД сообщили, что официальных заявлений об этом инциденте в полицию не поступало. Тем не менее сотрудники МОМВД «Ханты-Мансийский» начали проверку после публикации видео. Они устанавливают личность нападавшего.
