Российский подросток забрался на вышку сотовой связи
Школьник полез на вышку сотовой связи в Калининграде
Вечером 5 июля в Калининграде несовершеннолетний забрался на конструкцию сотовой вышки. Об этом пишет «Клопс».
Очевидец рассказал изданию, что молодой человек сначала преодолел сетевые коробки. Затем он перешел на штатный трап и продолжил подъем вверх.
Находившиеся рядом товарищи пытались отговорить его от опасных действий, однако это не остановило подростка. Информацию о происшествии передали участковому уполномоченному полиции.
Ранее в Подмосковье спасателям пришлось вызволять 37-летнего мужчину, который вскарабкался на столб и, зацепившись за провода, повис над землей. Подробности в нашем материале.
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