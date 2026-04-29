«Влад, цепай, цепай»: Погибший под трактором в Зелеграде подросток хотел добиться расположения девочек

29 апреля 2026, 16:16

Погибший под трактором в Зелеграде подросток хотел добиться расположения девочек

В Зеленограде подросток погиб, попытавшись запрыгнуть на щётку движущегося трактора, чтобы произвести впечатление на девушек. Об этом рассказали друзья погибшего в беседе с РЕН ТВ.





По словам приятелей, школьник гулял в компании подруг, одна из которых ему нравилась. Девушки, предположительно в шутливой форме, якобы стали подначивать его.





«Влад, цепай, цепай», — приводятся предположительные слова девушки.



