СК проверит данные о плохом уходе в российском доме престарелых

27 мая 2026, 12:31

Бастрыкину доложат о ненадлежащем уходе в доме престарелых в Арзамасе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам проверки информации о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в доме престарелых города Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.