СК проверит данные о плохом уходе в российском доме престарелых
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам проверки информации о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в доме престарелых города Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В социальных сетях появились сведения о том, что в указанном учреждении ненадлежащим образом ухаживали за пожилыми постояльцами, что привело к ухудшению их состояния здоровья и гибели одной из проживавших там женщин. Также в публикациях упоминается конфликт между родственниками постояльцев и персоналом учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения. Мероприятия проводятся по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении девушки, обвиняемой в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей. По информации источника, жительница Воронежа Елизавета Пигуль, работающая самозанятой и занимающаяся наращиванием ресниц, заключила социальный контракт для открытия косметического кабинета. Однако она превысила установленный лимит дохода и, как полагает следствие, умышленно не указала эти сведения в отчётных документах.
Девушке вменяют сокрытие излишка в сумме 168 рублей за трёхмесячный период. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Сама Пигуль вину не признаёт и категорически не согласна с предъявленным обвинением.
Читайте также: