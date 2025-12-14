Российский школьник изрезал одноклассника во время урока
В Курске школьник изрезал одноклассника во время урока. Об этом сообщает телеграм-канал «Курский Бомондъ».
Все произошло еще 5 декабря, однако подробности появились лишь сейчас. Речь идет о девятиклассниках из школы №40. Пострадавший смог самостоятельно дойти до медкабинета. После этого его доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас жизнь мальчика вне опасности.
Утверждается, что администрация школы не сообщила его семье о случившемся, а педагоги, которые не раз видели нападшего с ножом, не предприняли никаких мер.
В областном УМВД отреагировали на инцидент – его взял под личный контроль начальник ведомства. Агрессивного подростка и очевидцев уже установили и опросили. По результатам судмедэкспертизы в полиции примут процессуальное решение.
