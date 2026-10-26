Российский школьник попался на краже из элитного ЖК

26 октября 2026, 16:40

В Петербурге задержали 14-летнего школьника за кражу из элитного ЖК

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего школьника, подозреваемого в краже из квартиры в элитном ЖК на Морском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.