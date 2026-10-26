Российский школьник попался на краже из элитного ЖК
В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего школьника, подозреваемого в краже из квартиры в элитном ЖК на Морском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
По версии следствия, 25 октября в промежутке времени от 11:20 до 14:45 в жилье проник неизвестный, воспользовавшись ключом, который заранее оставили в почтовом ящике. Вор повредил дверь сейфа и похитил деньги в разной валюте, документы на квартиру, трое наручных часов и столько же золотых цепочек. Общий ущерб составил около одного миллиона рублей.
Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого на станции метро «Проспект Большевиков». Им оказался восьмиклассник, которого после опроса передали матери под обязательство о явке. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК: «Кража с незаконным проникновением в жилище».
Ранее сообщалось, что в Центральном районе Санкт-Петербурга полиция задержала одиннадцатиклассника по подозрению в краже дорогих часов из квартиры знакомых.
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