Россиянка вызвала «мужа на час» и напала на него с ножом

23 декабря 2025, 13:53

Жительница Кузбасса зарезала мужчину, который делал у нее ремонт

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Кемеровской области женщина зарезала мужчину, которого просила помочь по хозяйству. Об этом «Газета.ru» со ссылкой на источник.