Россиянка вызвала «мужа на час» и напала на него с ножом
В Кемеровской области женщина зарезала мужчину, которого просила помочь по хозяйству. Об этом «Газета.ru» со ссылкой на источник.
По его данным, 59-летняя жительница поселка Кузедеево нашла объявление об услуге «муж на час» и пригласила к себе домой 70-летнего пенсионера, который должен был сделать мелкий ремонт. После того как он выполнил работы, женщина предложила ему выпить.
Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в пылу которой хозяйка не менее 25 раз ударила гостя ножом в жизненно важные органы.Мужчина скончался на месте. После содеянного преступница сама позвонила в полицию и во всем призналась.
Вскоре против нее возбудили уголовное дело. Материалы расследования направили в суд для рассмотрения.
