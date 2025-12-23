Достижения.рф

Россиянка вызвала «мужа на час» и напала на него с ножом

Жительница Кузбасса зарезала мужчину, который делал у нее ремонт
Фото: iStock/PaulBiryukov

В Кемеровской области женщина зарезала мужчину, которого просила помочь по хозяйству. Об этом «Газета.ru» со ссылкой на источник.



По его данным, 59-летняя жительница поселка Кузедеево нашла объявление об услуге «муж на час» и пригласила к себе домой 70-летнего пенсионера, который должен был сделать мелкий ремонт. После того как он выполнил работы, женщина предложила ему выпить.

Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в пылу которой хозяйка не менее 25 раз ударила гостя ножом в жизненно важные органы.Мужчина скончался на месте. После содеянного преступница сама позвонила в полицию и во всем призналась.

Вскоре против нее возбудили уголовное дело. Материалы расследования направили в суд для рассмотрения.

Лидия Пономарева

