В школе Севастополя обрушился балкон, пострадали десять человек
В школе Севастополя обрушился балкон. В этот момент туда вышли десять детей, они хотели сделать фото. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
После происшествия всех пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, их состояние оценивается как разной степени тяжести. Специалистам предстоит установить точные причины обрушения, а также проверить техническое состояние здания и соблюдение требований безопасности.
