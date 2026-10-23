Российский школьник выстрелил в лицо сверстнику
В Башкирии школьник случайно выстрелил в лицо товарищу из травматики
В Башкирии школьник случайно выстрелил в лицо сверстнику из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации источника, подросток взял оружие из дома, чтобы похвастаться перед друзьями. Во время демонстрации пистолета он случайно нажал на курок.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в Бурятии отец пытался отпугнуть медведя и ранил своего сына из ружья. Мужчина надеялся, что выстрелы отпугнут хищника. Подробности — в нашем материале.
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