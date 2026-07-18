В Бурятии пять подростков пострадали в результате аварии с двумя мотоциклами
В Улан-Удэ пятеро несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух мотоциклов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детской республиканской клинической больницы Бурятии.
Авария произошла ранним утром 18 июля. В приёмно-диагностическое отделение больницы экстренно доставили пятерых подростков. Двоих пострадавших после оказания первой помощи отпустили домой для амбулаторного наблюдения, остальных немедленно госпитализировали.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке следователи организовали доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» после инцидента с участием двух несовершеннолетних. Предварительно, между отдыхающими ребятами возник конфликт, который перерос в драку, и один малолетний мальчик получил травму.
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