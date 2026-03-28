Российский студент выпал из окна 11-го этажа во время пары
Студент МГТУ имени Баумана выпал из окна 11-го этажа и выжил. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной. Молодой человек пролетел вниз и оказался на козырьке на уровне третьего этажа. В результате падения он получил перелом ноги.
Точные причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Состояние пострадавшего также все еще выясняется.
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток трагически погиб, выпав из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» в Москве. Юноша приехал в столицу для участия в олимпиаде по информатике, которая должна была пройти сегодня.
