В Одессе мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату на улице

Фото: iStock/Олег Копьёв

Неизвестный устроил стрельбу и взорвал гранату на улице Архитекторской в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Украины.



Силовикам поступил сигнал о мужчине, который держал в руках, предположительно, гранату и огнестрельное оружие. Сначала он произвел несколько выстрелов, а затем прогремел взрыв.

Через некоторое время на место прибыл спецназ, который обезвредил нарушителя. В настоящий момент его мотивы выясняются. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл огонь из пневматической винтовки по подросткам, которые бросали камни по крыше его гаража.

Лидия Пономарева

