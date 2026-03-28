В Одессе мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату на улице
Неизвестный устроил стрельбу и взорвал гранату на улице Архитекторской в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Украины.
Силовикам поступил сигнал о мужчине, который держал в руках, предположительно, гранату и огнестрельное оружие. Сначала он произвел несколько выстрелов, а затем прогремел взрыв.
Через некоторое время на место прибыл спецназ, который обезвредил нарушителя. В настоящий момент его мотивы выясняются. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что россиянин открыл огонь из пневматической винтовки по подросткам, которые бросали камни по крыше его гаража.
