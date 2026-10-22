Российский учитель выманил у ученицы почти миллион рублей и потратил их на ставки

22 октября 2026, 10:17

В Новосибирске осудят учителя, обманувшего школьницу на 800 тысяч рублей

Фото: iStock/AMilkin

Учитель физики из Новосибирска обманом получил от школьницы более 800 тысяч рублей и потратил их на ставки в онлайн-казино. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».