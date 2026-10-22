Российский учитель выманил у ученицы почти миллион рублей и потратил их на ставки
Учитель физики из Новосибирска обманом получил от школьницы более 800 тысяч рублей и потратил их на ставки в онлайн-казино. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».
Согласно материалам дела, восьмиклассница почти полтора года передавала преподавателю сбережения, принадлежавшие ее семье. Пользуясь своим авторитетом, мужчина убедил девочку достать из домашнего сейфа полмиллиона рублей, после чего она еще 138 раз переводила средства на его банковскую карту. Все полученные деньги фигурант потратил на ставки в онлайн-казино.
Уточняется, что общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, его материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали учителя географии, снимавшегося в порно. В своем канале он рассказывал об унижениях учеников, симпатии к нему младших учениц и о съемках в фильме для взрослых.
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