Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию

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В Чите суд приговорил военнослужащего Евгения Кошечкина к тюремному заключению за 19-дневное уклонение от службы. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
По информации следствия, военный должен был явиться в пункт отбора на военную службу 1 октября 2023 года. Но сделал он это только 20 октября, спустя 19 дней. После этого россиянинн убыл в воинскую часть.
Кошечкина приговорили к одному году колонии общего режима.
Ранее стало известно, что суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак