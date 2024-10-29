Российский журналист пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

Злоумышленники, похитившие 47-летнюю бизнесвумен Наталью Алешникову из Балаково во дворе её дома и жестоко убившие её в лесу, до сих пор не найдены. При этом основные подозреваемые по делу уже освобождены. В эфире программы «Малахов» выяснились шокирующие детали, указывающие на то, что жертва не была той, за кого себя выдавала. Подробности – в материале «Радио 1».