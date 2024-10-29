Российский журналист пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

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Корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает агентство.
Журналист рассказал, что протестующие были возмущены, услышав русскую речь. Они начали преследовать журналиста, скандируя антироссийские лозунги. Над его головой они нести мегафон с громкой сиреной, от которой мужчина получил звуковой удар.
Окружённый толпой протестующих он упал на землю, но ему на помощь оперативно подоспели грузинские правоохранители. Они проводили корреспондента до такси и отправили его в гостиницу. В настоящее время он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.
Во вторник демонстранты, большинство из которых составляет молодёжь, подошли с маршем к зданию парламента Грузии в Тбилиси. Накануне там состоялся крупный оппозиционный митинг, инициированный президентом Саломе Зурабишвили. Митингующие недовольны результатами прошедших в стране парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия.
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Окружённый толпой протестующих он упал на землю, но ему на помощь оперативно подоспели грузинские правоохранители. Они проводили корреспондента до такси и отправили его в гостиницу. В настоящее время он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.
Во вторник демонстранты, большинство из которых составляет молодёжь, подошли с маршем к зданию парламента Грузии в Тбилиси. Накануне там состоялся крупный оппозиционный митинг, инициированный президентом Саломе Зурабишвили. Митингующие недовольны результатами прошедших в стране парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия.
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Анастасия Чинкова