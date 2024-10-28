В Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы для организации провокаций

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В Грузию начали прибывать подготовленные Украиной снайперы, которые будут устраивать провокации в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщает ТАСС.
Неназванный собеседник агентства сообщил, что Запад, пытаясь раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после парламентских выборов 26 октября и устроить новую цветную революцию, не гнушается ничем. В страну направлены снайперы, специально подготовленные на Украине, с целью организации провокаций.
В настоящее время в Тбилиси проходит масштабная акция протеста, организованная действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признала результаты выборов. Оппозиция и недовольный народ требуют проведения повторных выборов, но с выполнением ряда требований, чтобы избежать фальсификации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова