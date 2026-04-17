Российского девятиклассника хотят отправить в СИЗО по делу о теракте
В Ленинградской области задержали 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракта.
Как сообщает 47news, юношу остановили на шоссе в Мурино после того, как на перегоне железной дороги обнаружили два сгоревших релейных шкафа. Учащегося девятого класса в ближайшее время могут арестовать — следствие намеревается ходатайствовать о его заключении под стражу.
Ранее в Кирове задержали 20-летнюю студентку, которая при помощи болгарки вскрыла сейф в квартире школьницы, ставшей жертвой телефонных мошенников. По данным следствия, неизвестный позвонил 16-летней девочке, представился курьером интернет-магазина и убедил продиктовать код из СМС-сообщения. Сразу после этого с ней связался лжесотрудник ФСБ, который запугал подростка уголовным делом об отмывании денег, а также пригрозил проблемами её родителям.
Чтобы избежать ответственности, школьницу уговорили провести по видеосвязи обыск в собственной квартире. Таким образом мошенники выяснили, что дома у неё хранятся 300 тысяч рублей, дорогие часы и сейф. Когда девочка не смогла открыть сейф, аферисты отправили к ней курьера.
