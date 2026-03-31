Российского школьника унесло на льдине, когда он пытался спасти собаку из воды
В Забайкалье 11-летнего мальчика унесло на льдине во время попытки спасти собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».
30 марта в поселке Агинское произошел несчастный случай. По словам очевидцев, ребенок пытался спасти собаку, которая упала в воду. В этот момент лед под его ногами проломился, и мальчика унесло течением на отколовшейся льдине.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью веревки и деревянных конструкций добрались до несовершеннолетнего. Школьника и собаку успешно доставили на берег. В результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: