Россиян могут оштрафовать за выброс мусора в урну у подъезда

12 марта 2026, 16:25

Shot: Россиян могут оштрафовать за выброс большого количества мусора в урну

Фото: istockphoto/Leila Coker

Россиян могут оштрафовать за то, что они выбрасывают мусор в урны у подъездов вместо контейнеров. Об этом предупреждают юристы, которых опросил Telegram-канал Shot.