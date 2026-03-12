Достижения.рф

Россиян могут оштрафовать за выброс мусора в урну у подъезда

Shot: Россиян могут оштрафовать за выброс большого количества мусора в урну
Фото: istockphoto/Leila Coker

Россиян могут оштрафовать за то, что они выбрасывают мусор в урны у подъездов вместо контейнеров. Об этом предупреждают юристы, которых опросил Telegram-канал Shot.



Речь идёт о случаях, когда в небольшие урны складывают крупные объёмы отходов. Это могут квалифицировать как нарушение санитарных требований при эксплуатации жилых помещений — тогда штраф составит от до 1000 рублей. Если же в урну попадает пожароопасный мусор, включая бумагу, пластик или строительный, санкции могут вырасти до 15 тысяч рублей.

Как отмечает канал, на переполненные урны нередко жалуются владельцы кофеен и других заведений. По их словам, жители часто оставляют пакеты с бытовыми отходами прямо у входа.

Никита Кротов

