Россияне больше года удержали рабов у себя дома
Пятерых жителей Ставропольского края арестовали по уголовному делу об использовании рабского труда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все происходило с мая 2025 по сентябрь 2026 года в поселке Зеркальном Красногвардейского округа. Родственники устроили на работу четырех мужчин и одну женщину. Однако вместо заработка у одного из них забрали паспорт, а остальным ограничили свободу передвижения, запретили контакты с соседями, а также систематически избивали и угрожали, предположительно, пистолетом. Потерпевшие выполняли бытовые поручения, а попытки сбежать пресекались побоями.
Этой осенью один из фигурантов попытался избежать ответственности, предложив 500 тысяч рублей сотруднику ФСБ за прекращение проверки. Правоохранитель отказался от денег, после чего злоумышленника задержали. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяют статьи 127.2, 30 и 291 УК.
Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске отправил под стражу супружескую пару, организовавшую сеть массажных салонов с интимными услугами.
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