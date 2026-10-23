Россияне больше года удержали рабов у себя дома

23 октября 2026, 12:38

Пятерых жителей Ставрополья арестовали за использование рабского труда

Фото: iStock/Sergei-Q

Пятерых жителей Ставропольского края арестовали по уголовному делу об использовании рабского труда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.