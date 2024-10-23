Россияне лишились отдыха, заплатив турфирме почти 5 млн. руб. в Магнитогорске

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Свыше 30 россиян лишились отдыха, заплатив в общей сумме практически пять миллионов рублей турфирме в Магнитогорске. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства по Челябинской области.
Правоохранители уточнили, что каждый пострадавший заплатил от 100 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что 45-летняя работница турагентства «НексТур» продавала путевки по заниженному ценнику, зная при этом, что не окажет оплаченные услуги. Ведется уголовное производство.
Ранее сообщалось, каким образом жительница Симферополя лишилась квартиры. Уточнялось, что ущерб составил больше двух миллионов рублей. Злоумышленников обнаружили недавно, хотя инцидент произошел два года назад.
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Никита Кротов