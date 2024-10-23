Россияне лишились отдыха, заплатив турфирме почти 5 млн. руб. в Магнитогорске

История Яны Буйловой, жительницы Екатеринбурга, полна трагизма. Осенью 2011 года с ней произошло жуткое событие, о котором она смогла рассказать лишь спустя 13 лет, начав вести свой блог. Откровенность девушки стала примером для тех, кто столкнулся с изнасилованием и находится на грани отчаяния.